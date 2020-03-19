Ташкент, , 10:23 — REGNUM Дочь бывшего президент Узбекистана Гульнара Каримова создала несколько организованных преступных групп (ОПГ) из числа приближенных лиц. Об этом 19 марта сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

В министерстве прокомментировали решение суда, приговорившего Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. По данным минюста, несколько ОПГ, созданные подсудимой, действовали на предприятиях, которые обязаны были отдавать Каримовой долю от преступных доходов.

Кроме того, дочь бывшего президента путем угроз и запугиваний принуждала владельцев разных компаний переоформить имущество на подконтрольные компании.

В минюсте уточнили, что во время следствия права Каримовой не нарушались. Её интересы защищали семь адвокатов, которые могли видеться с подзащитной наедине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Исполнение наказания будет исчисляться с августа 2015 года.

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