Пекин, , 10:23 — REGNUM Экстренные поставки медикаментов в Россию готовы организовать китайские власти. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И главе российского МИД Сергею Лаврову, говорится в опубликованном 19 марта сообщении МИД Китая.

В телефонном разговоре китайский министр отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку, оказанную в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. В ответ руководство КНР готово поддержать Россию поставками грузов экстренной необходимости.

Борьба с коронавирусом требует объединенных усилий международного сообщества, подчеркнул Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс. человек.

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