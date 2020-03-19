Барнаул, , 10:12 — REGNUM Председатель комитета по правовой политике краевого Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Осипов заявил, что все поправки к Конституции РФ легитимны и могут быть приняты. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Комментируя подписанный 17 марта 2020 года российским президентом Владимиром Путиным указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Основной закон страны, алтайский парламентарий также напомнил, что верификацию в Конституционном суде прошли и положения о запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство, вид на жительство и любую политико-правовую связь с другим государством, нормы по расширению полномочий Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации.

«В отношении нормы об участии президентов в выборах главы государства более двух сроков подряд КС тоже дал заключение: судьи подчеркнули, что окончательное решение в ходе выборов принимают избиратели, и это их неотъемлемое право», — сказал председатель комитета по правовой политике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разработка поправок к Конституции РФ началась после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. В ходе их обсуждения во втором чтении, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила «обнулить» президентские сроки действующего гласы государства.