Красноярск, , 09:54 — REGNUM Заместителем руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия назначен полковник юстиции Александр Зюбанов. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба управления.

Указ президента России о назначении Зюбанова четвертым заместителем руководителя ГСУ СК РФ по региону генерал-майора юстиции Андрея Потапова был подписан еще 2 марта, но обнародована эта информация оказалась только сейчас.

Александр Геннадьевич Зюбанов родился в Красноярском крае, в деревне Абалаково Енисейского района, в 1970 году. Его стаж работы в следственных органах отсчитывается с 2008 года.

Известно, что Зюбанов награждён несколькими медалями и памятными наградами.