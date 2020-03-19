Москва, 19 марта 2020, 09:44 — REGNUM В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за спекуляцию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
«В России необходимо кратно увеличить административную ответственность за взвинчивание цен на медикаменты и средства защиты первой необходимости во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. И для ряда случаев ввести уголовную ответственность», — полагает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).
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