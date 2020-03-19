Джакарта, , 09:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное собрание, посвященное борьбе с распространением коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

Основными направлениями главы государства по предотвращению коронавируса в стране являются быстрое тестирование сообщества, снижение числа контактов между людьми, строгое соблюдение дистанции в общественных местах, включая транспорт.

«Я также прошу призвать религиозных лидеров и учреждения совместно предотвратить потенциальное распространение COVID-19 в религиозной деятельности», — говорится в заявлении Джоко Видодо.

«Я прошу также увеличить количество мест для проведения тестов и задействовать как правительственные, государственные, региональные, военные и частные больницы, так и научно-исследовательские и высшие учебные заведения», — призвал глава государства.

Джоко Видодо попросил обеспечить максимальной защитой врачей, медицинский персонал в больницах, которые обслуживают пациентов, инфицированных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что результаты проверки на коронавирус членов правительства страны будут закрыты для общественности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии не раскроют результаты тестов членов правительства на COVID-19