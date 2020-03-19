Тверь, , 09:36 — REGNUM Андрей Емельянов назначил нового заместителя председателя правительства Тверской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Руденя 18 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

У нового зампреда правительства солидный послужной список — он работал в посольстве РФ в Израиле, в администрации президента РФ, в Федеральной Таможенной службе, в 2016—2018 годах занимал пост директора департамента информационной политики Министерства образования и науки Российской Федерации. С 2018 года работал в должности директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации. Андрей Емельянов является действительным государственным советником третьего класса.

В должности заместителя председателя правительства Тверской области Андрей Емельянов будет курировать вопросы образования и культуры.