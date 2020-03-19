Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Соединённые Штаты готовы вести совместную работу с Китаем по борьбе с распространением пандемии нового типа коронавируса. Об этом на специальном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США высокого ранга.

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«Да, мы продолжаем быть открытыми к совместной работе», — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Госдепа также отметил, что в первую очередь Вашингтон беспокоит сейчас ситуация в США.

«Мы пытаемся сделать так, чтобы у нас не произошло то, что произошло в городе Ухань и других местах», — отметил дипломат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 марта в США зарегистрировано более 9,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, 150 из них оказались смертельными. 106 пациентам удалось выздороветь.

Напомним, ранее информационное агентство Синьхуа обвинило США подрыве глобальных усилий по борьбе с коронавирусом в мире. Как заявили журналисты агентства, американские политики используют ситуацию с пандемией COVID-19 для «разжигания дискриминации и распространения «политического вируса», который дискредитирует Китай»

Также в статье авторы обратили внимание на высказывания американских политиков, включая президента США Дональда Трампа, госсекретаря США Майка Помпео и помощника президента США по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена, называющих новый коронавирус «уханьским вирусом» или «китайским вирусом», несмотря на то, что источник его происхождения пока не найден и не доказан.

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