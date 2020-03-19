Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Причины, по которым власти Грузии не могут освободить осужденных представителей оппозиции, назвал член правящего большинства грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Заявление было сделано в связи с публичными требованиями представителей оппозиционных партий выпустить на свободу тех, кого они назвали «политзаключенными». По их заявлениям, это якобы было оговорено в соглашении, подписанном властями и оппозицией.

Кобахидзе отметил, что в соглашении говорится об исключении политического влияния на судебную систему, а не о чем-то другом.

«В тексте соглашения написано именно то, что всяческое политическое влияние на этот процесс должно быть исключено. Соответственно, мы лишены возможности оказывать политическое влияние на этот процесс», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он также пообещал начать поиски реальных политзаключенных, и в случае их обнаружения, отреагировать должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами Грузии было подписано 8 марта. При его подписании присутствовали официальные представители США и стран Европы, которые поддержали данное соглашение.

Лица, которых в оппозиции называют «политзаключенными», осуждены за экономические преступления либо за нарушения правопорядка во время массовых уличных акций протеста.

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