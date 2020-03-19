Приштина, , 09:45 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти 18 марта заявил, что в введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в крае нет необходимости. Данная инициатива была выдвинута президентом Косово Хашимом Тачи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«У нас была и есть общественная и гражданская дисциплина, благодаря которой в Косово не больше 20 человек (заболевших коронавирусом, ИА REGNUM), из которых лишь один 77-летний мужчина лежит под кислородной маской. Двое из них вчера вчера были отпущены на домашнее лечение в условиях самоизоляции. Я благодарен врачам, полицейским, фармацевтам, работникам супермаркетов, поставщикам лекарств и другим», — заявил Курти.

По словам Курти, в Косово имеется 130 аппаратов искусственного поддержания дыхания, однако в данный момент в них нет необходимости.

По оценкам, введение режима ЧП обойдется Косово в 7 миллионов евро (примерно 614 миллионов евро) ежедневно.

Напомним, противоречия из-за введения режима ЧП стали поводом для того, чтобы давно назревавший раскол правящей коалиции ЛДК (Демократической лиги Косово) и «Движения за самоопределение» стал реальностью.

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