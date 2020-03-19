Джакарта, , 09:21 — REGNUM Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что результаты проверки на коронавирус членов правительства страны будут закрыты для общественности, сообщает The Jakarta Post.

По его словам, эта мера необходима для предотвращения паники в стране.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны прошли тест на коронавирус. Когда журналисты спросили главу государства о результатах тест, Джоко Видодо улыбнулся и сказал: «Задайте этот вопрос тому, кто брал образец».

Напомним, в президентском дворце в Индонезии усилены меры по противодействию заражения коронавирусом. Каждый посетитель должен пройти через дезинфицирующую комнату прежде чем попасть во дворец.