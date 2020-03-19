Хараре, , 09:13 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о национальном бедствии из-за пандемии коронавируса, хотя в стране еще не было выявлено ни одного случая заражения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента на брифинге из дома правительства в Хараре.

По информации журналистов телерадиокомпании, в рамках мер по борьбе с вирусом Мнангагва также отложил празднование Дня независимости, назначенное на 18 апреля, и запретил все публичные мероприятия, в которых предполагается участие более 100 человек. Запрет повлияет на церковные службы, свадьбы и спортивные мероприятия сроком на 60 дней.

Международная торговая ярмарка Зимбабве (ZITF), которая должна была состояться в юго-западном городе Булавайо с 21 по 25 апреля, также была отложена.

Президент добавил, что официального запрета на поездки не будет, однако он посоветовал путешественникам из стран, где подтвердили случаи коронавируса, воздержаться от помещения Зимбабве. Он также посоветовал зимбабвийцам не ездить за границу, пока пандемия не будет взята под контроль.