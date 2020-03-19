Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал еще один закон, вызванный желанием поддержать жителей страны в условиях распространения коронавируса. Об этом 18 марта сообщает FoxNews.

По данным журналистов, новый закон предусматривает поддержку граждан — оплачиваемый отпуск, а также бесплатное тестирование на коронавирус. Если человек потерял работу, то он получит прибавку к соответствующему пособию.

Законопроект был принят 90 голосами сенаторов, восемь сенаторов проголосовали против.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На текущий момент число погибших в мире от инфекции приближается к 9 тыс. человек. Число заразившихся составляет порядка 215 тыс.