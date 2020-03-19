Семей, Казахстан, , 08:58 — REGNUM Бывший руководитель «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, отбывавший наказание в Семипалатинске, выше на свободу, сообщает 19 марта издание «Forbes Казахстан».

Утром 19 марта у ворот колонии собрались несколько десятков человек, чтобы встретить Джакишева. «Огромное спасибо за вашу поддержку она была очень важна для меня и моей семьи. Я надеюсь, что все эти времена остались позади и сейчас я наконец смогу заняться здоровьем и воссоединиться с семьей», — сказал бывший глава «Казатомпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2020 года районный суд №2 Семипалатинска удовлетворил просьбу Мухтара Джакишева о досрочном освобождении. Экс-руководитель «Казатомпрома» осужден на 14 лет в 2009 году.

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