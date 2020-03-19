Сеул, , 08:50 — REGNUM В Сеуле отдел визовых услуг дипломатической миссии США сокращает объём работ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства.

Известно, что выдача новых виз приостановлена в связи с ограничениями на въезд, введёнными Государственным департаментом США в связи с распространением коронавируса нового типа.

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Отмечается, что данные ограничения касаются стран, уровень предупреждения о поездках в которые повышен до второго — четвертого уровня. Помимо Южной Кореи дипломатические миссии США приостановили выдачу виз в Японии, Гонконге, Италии и Франции и других странах.

В 2019 году американские визы получили более 74 тыс. граждан Южной Кореи, среди которых 23 тыс. студентов, 14 тыс. бизнесменов и 13 тыс. человек, которые отправились на языковые курсы или по программам культурного обмена.

В посольстве отметили, что уже выданные визы и программа ESTA, позволяющая гражданам Южной Кореи въезжать на территорию США в рамках безвизового режима сроком на 90 дней, продолжат действовать, а также добавили, что граждане Южной Кореи смогут получить американскую визу при наличии особых обстоятельств, таких как срочное лечение.

В Госдепартаменте отметили, что власти США рассмотрят вопрос возобновления выдачи виз после того, как в стране сократятся масштабы распространения коронавируса.