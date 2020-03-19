Приштина, , 09:22 — REGNUM Спикер парламента самопровозглашенного Косово и бывшая соперница Альбина Курти в ходе осенних выборов на пост премьер-министра Косово Вьоса Османи проголосовала против разрыва коалиции между Демократической лигой Косово (ЛДК) и «Движением за самоопределение» Альбина Курти на заседании президиума ЛДК вечером 18 марта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, против подобного решения выступил также министр инфраструктуры самопровозглашенного Косово Люмир Абдиджику.

Напомним, Османи занимает пост заместительницы председателя ЛДК. В ходе заседания было принято решение о выходе ЛДК из коалиции и вынесении вотума недоверия правительству Курти на голосование в парламенте.

Поводом к принятию данного решения стала отставка Курти главы МВД Агима Велиу, высказавшегося в поддержку введения режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, однако глава ЛДК Иса Мустафа подчеркнул, что главной причиной раскола является различие позиций относительно необходимости снятия пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины: в то время как ЛДК под давлением США выступает за немедленное снятие пошлины, «Самоопределение» выступает за постепенную замену пошлины на режим взаимности в отношениях с Сербией.

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