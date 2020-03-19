Лусака, , 08:35 — REGNUM Деятельность парламента Замбии была приостановлена на неопределенный срок в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, данное решение было принято после того, как в среду, 18 марта, в южноафриканской стране были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, вирус был выявлен у супружеской пары, которая десять дней находилась во Франции.

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