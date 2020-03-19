Черкесск, , 08:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создана новая структура — министерство природных ресурсов и экологии. Указ о его создании подписал 18 марта глава региона Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Новое министерство создано в целях более четкого и грамотного управления природными ресурсами Карачаево-Черкесии при реализации национального проекта «Экология». Оно объединило функции трех управлений: по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР и управления лесами.

Возглавил минприроды Джашарбек Узденов, до этого руководивший управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов