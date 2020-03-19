Москва, , 08:42 — REGNUM Американские военные признали бесполезность беспилотников MQ-9 Reaper, которые сбивают в Сирии российские зенитно-ракетные комплексы. Об этом военный эксперт Алексей Леонков написал в своём телеграм-канале «Мадуро — не дура».

Леонков напомнил, что ранее США нахваливали Турцию за строительство беспилотников, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отчитывался об уничтожении восьми комплексов «Панцирь» в Сирии. Кроме того, MQ-9 Reaper был задействован в ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Затем же «случился облом».

«Я бы сказал, идлибский облом», — написал эксперт.

Так Леонков прокомментировал заявление помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера о необходимости найти замену MQ-9 Reaper при формировании бюджета на 2022 финансовый год. Ропер пояснил, что дроны-убийцы в условиях современного боя легко могут быть уничтожены, сообщал портал Defensenews.

Американский чиновник умолчал о том, кто именно способен поразить беспилотники, однако «тайна» кроется в отличной работе сирийских ПВО, переоснащённых российскими комплексами, отметил эксперт.

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