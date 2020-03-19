Иерусалим, , 08:29 — REGNUM Власти Израиля объявили о решении закрыть посольства в Германии, Испании, Греции, Нидерландах и Южном Кипре в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 19 марта сообщают местные СМИ.

Решение было принято после того, как некоторые сотрудники израильских дипломатических ведомств сдали положительные результаты на заражение коронавирусом.

Ранее в Израиле было подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 427 человек.

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