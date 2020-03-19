Красноярск, , 08:26 — REGNUM В Красноярском аэропорту в ночь на 19 марта совершил посадку самолёт, зафрахтованный госкомпанией «Роснефть» для её главы Игоря Сечина. Об этом со ссылкой на источник в аэропорту сообщает региональный портал NGS24.RU.

Также, со ссылкой на очевидцев, портал утверждает, что руководитель «Роснефти» выехал в направлении Красноярска в автомобиле с сопровождением.

В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края появление в СМИ информации о прибытии в регион Игоря Сечина не комментировали.