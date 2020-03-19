Сеул, , 08:16 — REGNUM 19 марта около 8:00 80 пассажиров, эвакуированные из Ирана в связи со вспышкой коронавируса нового типа, вылетели чартерным рейсом из Дубая в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, среди пассажиров были граждане Южной Кореи, члены их семей, а также южнокорейцы, имеющее иностранное гражданство.

Известно, что чартерный самолёт прибудет в аэропорт Инчхона около 16:30 по местному времени. После прибытия всех пассажиров разместят в одном из учебно-тренировочных центров KOICA в Соннаме и проверят на наличие коронавируса. Тех, у кого будет выявлен вирус, отправят в больницу, а остальных — на двухнедельный домашний карантин.

Отмечается, что из-за санкций США действующих в отношении Ирана самолёт не смог совершить прямой рейс. Сначала иранская авиакомпания доставила всех пассажиров из Тегерана в Дубаи, где они пересели на самолёт Asiana Airlines до Южной Кореи.

Первоначально эвакуацию планировалось провести на прошлой неделе, однако её отложили из-за задержек в переговорах с Ираном.

В настоящее время на территории Ирана остаются порядка 100 корейцев.