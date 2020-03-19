Екатеринбург, 19 марта 2020, 08:06 — REGNUM В Екатеринбурге отдел визовых услуг дипломатической миссии США сокращает объём работ. Как сообщается на сайте посольства, ограничительные меры приняты из-за пандемии нового коронавируса COVID-19.
Отменены все собеседования для получения визы на ближайшее время. При этом дата, когда работа отдела продолжится в штатном режиме, не указана.
Напомним, что ранее ограничительные меры были приняты в Генконсульстве США во Владивостоке. Работа дипломатической миссии приостановлена.