Нижний Новгород, , 07:43 — REGNUM В комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Нижегородской области от губернатора Глеба Никитина поступили на согласование депутатов три документа, два из которых касаются кандидатур на пост заместителей губернатора, а один — замглавы правительства области. На сегодня все кандидаты имеют статус исполняющих обязанности. Документы поступили 17 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пост заместителя губернатора предлагаются Давид Мелик-Гусейнов и Андрей Саносян.

Саносян родился в Тюмени в августе 1982 года, имеет высшие образования в сфере экономики и филологии. В разные годы работал учителем в школе, ведущим на тюменском телевидении, журналистом нескольких печатных изданий. В 2007—2008 годы был главой комитета по инвестициям и экономическим связям администрации города Ишима Тюменской области. В разные годы работал в инвестиционном департаменте родного региона, руководил АО «Управляющая компания «Индустриальные парки Тюменской области». С января по октябрь 2018 года занимал разные должности в правительстве Севастополя (в департаменте экономического развития). До сентября 2019 года работал на разных постах в правительстве Курганской области, после чего переехал в Нижний Новгород. Последний пост — и. о. заместителя губернатора, а до него — советник губернатора на общественных началах.

Второй кандидат — Давид Мелик-Гусейнов также на сегодня находится в статусе и. о заместителя Никитина. Он родом из Ставропольского края. В разные годы занимал посты в фармацевтических компаниях Пятигорска, работал аналитиком центра маркетинговых исследований этой же сферы. С 2003 года работал в компаниях Москвы, в том числе был директором «Центра социальной экономики». До назначения и. о. замгубернатора был директором центра «Медицинские продукты и сервисы» Сбербанка.

Третьим на утверждение представлен замглавы нижегородского правительства — Олег Беркович, который работает с приставкой и. о. с 4 марта 2020 года. Беркович родился в Москве, специальность по образованию — мировая экономика. В разные годы он работал главным редактором радиовещательной компании, занимал разные должности в ООО «Апостол медиа групп». В 2017—2018 годы Беркович был помощником губернатора Севастополя, а также в 2018 году — главой департамента общественных коммуникаций Севастополя. Должности непосредственно до назначения на пост и. о. замглавы нижегородского правительства в биографической справке кандидата не упоминаются.