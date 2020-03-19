Омск, , 07:31 — REGNUM Указом президента РФ от 18 марта 2020 года полковник полиции Вячеслав Крючков назначен на должность начальника управления МВД по Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что до этого Крючков был временно исполняющим обязанности руководителя регионального УМВД.

Вячеслав Крючков родился 5 мая 1977 года в Нальчике. В органах внутренних дел работает с 1997 года. Имеет два высших образования. С октября 2012 года являлся замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Омской области. В 2017 году был назначен замначальника УМВД России по Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УМВД России по Омской области возглавлял Леонид Коломиец. В декабре 2019 года он был назначен начальником УМВД Тюменской области.

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