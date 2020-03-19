Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Москву направлено экспертное заключение Сибирского отделения Российской академии наук, которое подтверждает наличие оснований для присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сегодня заявил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

Ранее, Локоть попросил президента РАН Александра Сергеева подготовить экспертное заключение.

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Институт истории СО РАН и Музей Новосибирска подготовили историческую справку о трудовом героизме жителей и вкладе города Новосибирска в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2020 года Госдума в третьем чтении приняла президентский закон о почётном звании «Город трудовой доблести».