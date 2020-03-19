Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который позволит оказать социальную и финансовую помощь американцам, инфицированным коронавирусом, на сумму в $100 млрд. Об этом 19 марта сообщает телеканал CNBC.

Средства будут направляться на оплату больничных и отпусков для рабочих американских предприятий, налоговые льготы и продовольственную помощь для малоимущих.

В ходе пресс-конференции в Белом дома Трамп отметил, что беспрецедентные меры были предложены во избежание развития экономического кризиса на фоне растущей безработицы в стране.

Ранее американский лидер заявил, что объявление режима чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса COVID-19 позволит выделить на борьбу с инфекцией до $50 млрд.

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