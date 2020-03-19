Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Указ об использовании оборонного производства в экономике США в связи с пандемией коронавируса подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил 18 марта на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, военные полномочия могут понадобиться только в случае наихудшего развития событий. При этом, в своем сообщении он назвал коронавирус «китайским», несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Дональд Трамп заявил, что чувствует себя «президентом военного времени».

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