Симферополь, , 06:05 — REGNUM Белоруссия вправе проводить самостоятельную внешнюю политику, в том числе определяться в вопросе принадлежности Крыма, заявил 18 марта президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Крыму.

«Не ставьте президента Белоруссии (Александра Лукашенко — прим. ИА REGNUM) в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной, думаю, в этом все дело», — сказал российский лидер.

Он добавил, что нежелание Лукашенко признать Крымский полуостров частью России не является новым. Однако Россия и Белоруссия — два разных субъекта международного права, поэтому в Минске могут принимать решения независимо от Москвы.

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии. Вместе с тем Лукашенко ранее заявлял, что вопрос по Крыму является «закрытым раз и навсегда», и что Россия никогда не вернёт полуостров Украине.

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