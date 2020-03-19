Кемерово, , 05:37 — REGNUM Жители Кемеровской области ждут поддержки от правительства страны из-за спада в угольной отрасли, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв во время поездки первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова в регион.

Напомним, накануне, 18 марта, в Кузбасс прибыл Андрей Белоусов. Вместе с губернатором он посетил шахту «Талдинская-Западная-1» в Прокопьевском городском округе.

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«Вы видели, что шахтеры делают, в каких условиях работают. Это особенный народ: он всё делает, даже больше, чем нужно, но он никогда за себя не просит. Вот это особенность такая в Кузбассе: никогда за себя не просит, — подчеркнул Сергей Цивилёв. — Поэтому я сегодня от имени ребят представляю интересы всех жителей Кузбасса. Мы много делаем, Кузбасс очень много делает. Вы видели, как развивается угольная отрасль, как мы стараемся. Но ситуация сейчас настолько тяжёлая, что нам нужна ваша помощь, поддержка правительства России».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Кузбасс также приехали генеральный директор РЖД Олег Белозёров и министр транспорта Евгений Дитрих.