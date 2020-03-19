Москва, , 05:28 — REGNUM Одним из возможных вариантов голосования по поправкам в Конституцию России в условиях распространения коронавируса может стать волеизъявление на дому. О допустимости такого варианта 18 марта сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Крыму.

«Голосование на дому может проводиться», — отметил российский президент.

Путин также не исключил, что при неблагоприятной ситуации голосование может быть перенесено на более поздний срок. При этом ключевыми условиями он назвал соблюдение российского законодательства и обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова уже сообщала, что по поправкам в Конституцию РФ будет доступно досрочное голосование и голосование на дому.

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