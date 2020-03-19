Порт-Вила, , 04:36 — REGNUM В Вануату 19 марта в 07:30 по местному времени стартовали выборы в парламент страны. На открывшихся во всех провинциях 350 избирательных участках в течение дня смогут проголосовать более 270 тысяч граждан республики.

На 52 депутатских мандата претендуют 240 кандидатов от 17 партий, в том числе 17 женщин. По официальным данным, в списках избирателей числится 278 877 граждан, имеющих право голоса.

Голосование завершится в 16:30 по местному времени.

В предыдущем составе парламента ни одна из партий, участвующих в выборах, не имеет более шести мандатов. Новый состав парламента должен будет выбрать премьер-министра и сформировать правительство.

Напомним, Вануату находится в числе стран, которые после агрессии Грузии в 2008 году признали независимость Южной Осетии и Абхазии.

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