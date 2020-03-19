Анкара, , 03:44 — REGNUM Пандемия коронавируса застигнула врасплох страны Запада, и мир ждет коренная трансформация политического и экономического устройства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта на пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что западные государства сейчас действуют по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает» и пытаются вернуть в свои руки базовые государственные институты, оказавшиеся из-за непродуманной политики в частных руках.

По словам Эрдогана, мировая история показывает, что эпидемии не только приносили урон, но часто меняли мир.

Как передвало ИА REGNUM, 11 марта сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения парламента прибыл с помощником, в руках которого был тепловзор.

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