Нижний Новгород, , 01:36 — REGNUM Общественное обсуждение вариантов развития «Швейцария» в Нижнем Новгороде, запланированное на 20 марта, перенесено из-за короновируса, — передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным представителей регионального отделения Общероссийского Народного фронта, мероприятие пройдет в среду, 25 марта. В связи введенными в Нижегородской области мерами по противодействию распространению коронавируса, включающих и запрет на проведение массовых мероприятий, обсуждение проектов реконструкции городского парка «Швейцария» пройдет в он-лайн формате, без встречи вживую.

Напомним, что ранее региональное отделение ОНФ и Общественная палата Нижнего Новгорода заявили о подготовке встречи, на которой горожане, эксперты и представители властей могли бы обсудить спорную ситуацию — ранее местные активисты выступили с резкой критикой проекта реконструкцию парка, к 800-летию Нижнего Новгорода. На реализацию проекта выделяется 3 млрд рублей.

Как отмечают представители попечительского совета парка «Швейцария», «Нижегородцы целый год пытаются докричаться до властей и требуют развивать парк как природную территорию, свободную от застройки объектами, не соответствующими рекреационной функции». Основное требование активистов — вернуть 35,5 тысяч кв метров, вырезанных из территории парка под застройку.

«До последнего времени руководство Нижнего Новгорода не очень эффективно выстраивало коммуникации с жителями и общественниками. Нижегородский ОНФ выступает за обязательное формирование общественного совета с привлечением всех заинтересованных сторон <…> Важно не только организовать общественный контроль над подготовкой проекта, но и последующий мониторинг всего процесса благоустройства парка», — заявил руководитель исполкома нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.