Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Ограничение передвижений через границу США и Канады на фоне ситуации с новым коронавирусом стало темой телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо, 18 марта сообщает пресс-служба Белого дома на своей странице в Twitter.

Стороны договорились сохранить торговлю между двумя государствами и начать тесное сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Дональд Трамп решил частично закрыть американо-канадскую границу из-за COVID-19.

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