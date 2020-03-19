Бишкек, , 00:58 — REGNUM Более 130 авиапассажиров, прилетевших в Киргизию одним рейсом с тремя первыми заразившимися коронавирусом киргизстанцами, найдены и помещены в карантин. Об этом заявил замминистра здравоохранения Толо Исаков.

Высокопоставленный чиновник отметил, что с этими пассажирами, вернувшимися из Саудовской Аравии, контактировали свыше 1000 человек. Из них более 300 оказались в карантине, а остальных врачи наблюдают на дому.

По словам Исакова, сейчас сотрудник минздрава и других госорганов пытаются установить личности других людей, посетивших Саудовскую Аравию в течение последних нескольких недель, а также тех, кто с ними после этого контактировал.

ИА REGNUM напоминает, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии выявлены трое местных жителей, заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии во время паломничества к мусульманским святыням. Вместе с ними в республику на одном самолете прилетели еще 132 киргизстанца.

Читайте также: В районе заражения COVID-19 в Киргизии объявили чрезвычайную ситуацию