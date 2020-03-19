Ашхабад, 19 марта 2020, 00:48 — REGNUM Посольство США в Туркмении прекратило прием посетителей по всем визовым вопросам. Об этом говорится в официальном сообщении американского диппредставительства в Ашхабаде.
Причиной, по которой посольство Соединенных Штатов Америки приостановило прием визовых документов от туркменистанцев, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Американские дипломаты пообещали возобновить полноценную работу «при первой возможности», но при этом не уточнили, когда именно это произойдет.
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