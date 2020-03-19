Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM С четверга, 19 марта, в Санкт-Петербурге официально вводится запрет на проведение любых мероприятий в музеях, выставочных пространствах, театрах, концертных залах, клубах, а также в кинотеатрах и зоопарках.

Девушка в маске на улице Петербурга

До 30 апреля в культурной столице России введен запрет на проведение культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий.

Эти меры предусмотрены дополненным постановлением Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое подписал губернатор Александр Беглов.

Во всех помещениях запрещается проведение досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, мероприятий развлекательного и просветительского характера, с числом участников более 50 человек одновременно.

Также Смольный рекомендовал приостановить предоставление услуг по проведению спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

«Гражданам старше 65 лет рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест и использования общественного транспорта», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

Петербургским работодателям предлагается максимально внедрять «удалёнку», а все собрания и совещания проводить с помощью интернета и других средств связи.

Все, кто приехал из-за рубежа, должны сразу же сообщить об этом по телефону 112, обеспечить самоизоляцию на дому на две недели и вызвать домой врача.

Смольный намерен привлекать волонтеров для помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, а также решить вопрос дополнительного материального стимулирования медработников, занятых лечением и профилактикой коронавирусной инфекции.

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