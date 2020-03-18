Алеппо, Сирия, , 23:26 — REGNUM Обстрел населённых пунктов в провинции Алеппо провели турецкие отряды и вооружённая сирийская оппозиция 18 марта, сообщает SANA.

Уточняется, что атака велась из артиллерийских орудий из пограничного с Турцией района Аазаз. Пострадали дома в посёлках Эль-Маликия, Улькамия, Мираназ и Менег.

Военные Сирийской арабской армии ответного обстрела не проводили.

Напомним, в Сирии на приграничной с Турцией территории действует с 6 марта режим прекращения огня.

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