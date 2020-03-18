Ашхабад, , 22:51 — REGNUM Туркменские власти обязали население готовиться к массовому празднованию 21 и 22 марта Навруза (праздника весны), невзирая на то, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы уже во всех соседних странах, передает «Азатлык».

В столице и в регионах Туркмении продолжаются масштабные репетиции, участие в которых принимает большое количество местных жителей. К массовкам в принудительном порядке привлекают не только бюджетников и работников госпредприятий, но также учащихся школ и вузов.

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Издание отмечает, что репетиции снимают представители государственного телевидения — для того, чтобы в праздничные дни показать эти видеоматериалы населению по центральным телеканалам, выдавая их за кадры массового празднования туркменистанцами Навруза.

Будут ли в Туркмении организованы торжества в праздничные дни — пока неизвестно.

Напомним, что, согласно официальным данным министерства здравоохранения Туркмении, до настоящего времени в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

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