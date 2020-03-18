Тегеран, 18 марта 2020, 22:45 — REGNUM Производство радиоизотопа молибден-99 (99Мо) начинается в Иране, сообщили 18 марта в Организации по атомной энергии страны.
Этот радиоактивный изотоп будут производить в научно-исследовательском институте ядерных технологий. Цель этой программы — усовершенствование ядерной медицины.
Напомним, из 99Мо получают изотоп 99mTc (технеций), который активно применяется в медицинской диагностике. 99Мо производится в ряде стран, в том числе в странах ЕС, в Канаде и в ЮАР.