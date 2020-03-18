Москва, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Качанова заместителем руководителя Минкомсвязи России. Соответствующее распоряжение обнародовала 18 марта пресс-служба правительства.

43-летний Олег Качанов работает в Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций с 2014 года.

В 2014—2016 годах Качанов был заместителем директора департамента развития электронного правительства, затем возглавлял департамент развития проектов по информатизации. С февраля 2019 года и до последнего времени руководил департаментом проектов цифровой трансформации.