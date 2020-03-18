Бишкек, , 22:33 — REGNUM В настоящее время в больницах Киргизии имеется в наличии 624 аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 18 марта, на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения Толо Исаков, передает «Кабар».

Он отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции минздрав принял решение приобрести еще 200 таких аппаратов.

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По словам Исакова, на эти цели, а также на закупку других медицинских средств планируется потратить $8 млн (591 млн рублей), которые республике планирует выделить Всемирный банк.

Заместитель министра сообщил, что соответствующее соглашение правительство Киргизии и Всемирный банк намерены подписать уже в ближайшие несколько дней.

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