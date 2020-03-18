Приштина, , 22:57 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi запустило интернет-опрос относительно поддержки гражданами Косово решения премьер-министра Альбина Курти об отставке министра внутренних дел Агима Велиу.

Участникам вопроса предложено ответить на вопрос: «Хорошо оценив ситуацию, через которую проходит Косово, считаете ли вы, что премьер-министр Альбин Курти поступил правильно, лишив Агима Велиу поста министра внутренних дел и государственной администрации?»

Только за первые три часа в опросе приняли участие свыше 40 тысяч человек. 74% процента опрошенных одобрили решение премьер-министра.

Напомним, отставка Велиу была предпринята в связи с его высказываниями в поддержку введения режима чрезвычайного положения в Косово. Так как данное решение было принято Курти единолично без согласия партнеров по правящей коалиции (Демократической лиги Косово), оно стало причиной выхода ЛДК из коалиции и её распада. Поскольку в условиях коронавируса проведение выборов невозможно, теперь Курти получил шанс использовать сложившуюся ситуацию для набора политических очков, чтобы в дальнейшем выступить на выборах в одиночку.

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая коалиция Косово распалась