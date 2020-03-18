Киев, , 22:11 — REGNUM Протест выразили украинские власти Москве в связи с рабочей поездкой российского президента Владимира Путина в Крым и Севастополь. Об этом 18 марта сообщает украинский МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020 года», — сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Киев дежурно заявляет, что Путин, посещая Крым и Севастополь, «грубо нарушает» «государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отметим, что Киев продолжает игнорировать волеизъявление крымчан, которые шесть лет назад на референдуме проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

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