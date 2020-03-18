Приштина, , 22:03 — REGNUM Демократическая лига Косово приняла решение о выходе из коалиции с «Движением за самоопределение» 18 марта. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi.

Данное решение было принято на партийном собрании, поводом для которого стала отставка премьер-министром Альбином Курти министра внутренних дел Косово Агима Велиу без согласия главы ЛДК Исы Мустафы, что было расценено как нарушение коалиционного соглашения.

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Коалиция между ЛДК и «Движением за самоопределение» просуществовала всего полтора месяца, в то время как попытки её сколотить заняли почти вдвое больше времени. Партии занимают разные позиции по вопросу о пошлине 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а также по вопросу о необходимости введения режима Чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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