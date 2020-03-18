Тирасполь, , 21:40 — REGNUM Активизация процесса урегулирования в Донбассе через возможную организацию референдума, о чем заговорили в Киеве, может иметь следствия и для молдавско-приднестровского урегулирования. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Дмитрий Астахов.

В урегулировании в Донбассе, по его словам, «наметился прорыв: Киев и самопровозглашенные республики впервые готовы общаться напрямую». «В это же время на Украине разрабатывают законодательную базу для проведения общенародных референдумов. Есть мнение, что все это — звенья одной цепи», — отметил эксперт.

«Проводя параллели с приднестровским урегулированием, следует напомнить, что ряд международных экспертов уже давно выступают с рекомендациями о целесообразности проведения широкого общественного плебисцита на берегах Днестра. Его целью могло бы стать четкое определение вариантов окончательного урегулирования конфликта, которые позволят избегать бесконечных спекуляций и кабинетных позиций, порой далеких от общественного мнения, а также помочь политикам Кишинева и Тирасполя избрать максимально соответствующую интересам населения траекторию переговорного процесса», — отметил Астахов.

Ранее среди экспертного сообщества, по его словам, бытовало мнение, что при разрешении молдавско-приднестровского конфликта выработанная модель будет апробирована международными игроками на Украине. «Однако, очевидно, что на текущем этапе динамика событий вокруг Донбасса намного превосходит аналогичную в Молдавии, где отношения Кишинева и Тирасполя оказались на краю новой «заморозки». Поэтому не исключено, что если новые подходы в работе с донбасским кейсом подтвердят свою эффективность и успешность, то именно они будут использованы для окончательного решения приднестровского вопроса, а не наоборот», — подвел итог эксперт.