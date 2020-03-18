Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Ситуация в США в связи с эпидемией коронавируса такова, что глава государства Дональд Трамп чувствует себя «президентом военного времени», сообщил он журналистам 18 марта.

Трамп «В некотором роде я вижу себя президентом военного времени».

По его словам, в США сложилось из-за вируса COVID-19 весьма жёсткое положение. Но меры принимаются, и народ ведёт борьбу с этим вызовом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что подпишет 18 марта указ, позволяющий ввести контроль над рядом секторов экономики — из соображений национальной безопасности.

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