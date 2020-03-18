Севастополь, , 21:31 — REGNUM Музею-заповеднику Херсонес Таврический в Севастополе дополнительно выделят средства на укрепление и благоустройство аварийного берега. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин.

По словам директора музея, на сегодняшний день в море обвалилось порядка 150−200 метров берег и вода вплотную подошла к ближайшему памятнику. При этом она не смогла назвать конкретную сумму, лишь отметив, что денег нужно «много».

»Даже не сомневайтесь, мы это не оставим. Нужно посчитать всё как следует. Это касается и хор, и берегоукрепления. Херсонес является в известной степени сакральным для нас местом, ему нужно уделить особое внимание», — заверил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России пообещал главврачу севастопольской городской больницы №4, которая обслуживает всё население Северной стороны города, посодействовать в выделении средств на строительство нового современного корпуса.

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