Приштина, , 21:30 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу обвинила президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в попытке внести смуту.

На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу опубликовала следующее заявление:

«Прежние власти не усвоили то, в каком порядке и по каким правилам должны разрешаться проблемы. Первый вызов, с которым столкнулось правительство Курти, стала пандемия COVID — 19.

Мы все вместе справляемся с этим вызовом должным образом, проявляя политическую волю, заинтересованность и последовательность.

Те, кто не привыкли видеть, что дела идут хорошо, пытаются любым способом внести смуту.

Все шло очень хорошо, пока не вмешался Тачи, который сам является известным смутьяном.

Вместе с гражданами мы справимся очень хорошо. Вместе мы преодолеем любой вызов».

Заявление Хаджиу было сделано на фоне угрозы распада коалиции Демократической лиги Косово (ЛДК) и Движения за самоопределение в связи с инициативой Тачи о введении чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса.

Премьер-министр Альбин Курти выступил против данной инициативы и отстранил от выполнения полномочий министра внутренних дел Агима Велиу, публично высказавшегося в поддержку введения режима ЧП, что вызвало крайне негативную реакцию у представителей ЛДК. Глава ЛДК Иса Мустафа заявил, что в случае, если решение об отставке не будет аннулировано, ЛДК выйдет из правящей коалиции.

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